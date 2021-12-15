موعد نهائي كأس العرب 2021

تشهد الملاعب القطرية مساء اليوم الأربعاء، مواجهات ساخنة ضمن دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وتونس في تمام الساعة الـ 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن وسوريا .

على أن تنطلق مباراة قطر والجزائر في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والـ 9:00 بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن وسوريا.

ويتقابل المنتخبان الفائزان في مباريات اليوم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب السبت القادم 18 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.

مصر و تونس

قام مساء اليوم الأربعاء، مباراة حاسمة بين منتخب تونس ومصر على ملعب ”974“ بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويفتقد المنتخب المصري جهود اللاعب المخضرم أيمن أشرف وربما لا يلحق الثلاثي أحمد حجازي ومحمد الشناوي حارس المرمى وحمدي فتحي لعدم الجاهزية رغم مشاركتهم في المران الأخير.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل هذه المواجهة إن فريقه سيقاتل لتقديم أفضل أداء ممكن، مبديا سعادته بالوصول لهذه المرحلة من البطولة التي يسعى خلالها لتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

قطر والجزائر

ونجح محاربو الصحراء في بلوغ المربع الذهبي بعد التغلب على منافسه منتخب المغرب بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 2-2.

في المقابل، يسعى أصحاب الأرض إلى استغلال المساندة الجماهيرية ومواصلة العروض القوية والتأهل إلى المباراة النهائية على أقل تقدير.

وستنطلق مباراة منتخب الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب 2021 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة.