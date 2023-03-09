مولر يسخر من ميسي.. رونالدو كان مشكلتنا

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، لفشل غير مسبوق في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة.

أدلى توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بتصريحات مثيرة بعد الفوز 2/0 على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والتأهل إلى ربع النهائي.

ولم يكن مولر خجولًا عندما سُئل عن التعامل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه، وتفاخر بأنه دائمًا ما يقدم أداءً جيدًا ضد الأرجنتيني.

ومع ذلك، لم يقل مولر الشيء نفسه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس التقليدي لميسي.

وقال مولر في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “ضد ميسي تسير الأمور دائمًا على ما يرام على جميع المستويات من حيث النتائج، على مستوى النادي، كان كريستيانو رونالدو مشكلتنا عندما كان في ريال مدريد”.

وبالطبع لم يتردد مولر في إظهار الاحترام لميسي، قائلاً إنه “يحظى باحترام كبير لأداء ميسي في كأس العالم”.

وبحسب موقع “transfermarkt” فإن مولر واجه ميسي في مختلف المسابقات 10 مرات، فاز اللاعب الألماني في 7 مرات منها، وفاز ميسي 3 مرات.

أما ضد رونالدو فلعب مولر 10 مرات أيضا فاز رونالدو في 5 منها وفاز مولر 4 مرات وتعادلا في مواجهة.

ونال مولر جائزة رجل المباراة أمام باريس سان جيرمان، وفي سن الـ33 لديه فرصة أخرى لإضافة لقب جديد بدوري أبطال أوروبا إلى خزائنه.

وفاز بايرن ميونخ 1/0 على باريس سان جيرمان الشهر الماضي قبل أن يجدد فوزه 2/0 أمس الأربعاء في الإياب ليتأهل بنتيجة إجمالية 3/0.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات فإن ميسي فشل في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين للمرة الأولى في مسيرته.

ولعب ميسي 8 مرات أمام بايرن ميونخ فاز مرتين وخسر 5 مرات وتعادل مرة، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

أما رونالدو فلعب 8 مرات أمام بايرن ميونخ فاز في 5 وتعادل مرة وسخر مرتين وسجل 9 أهداف وصنع هدفا.