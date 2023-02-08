مونديال الأندية.. ضربة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة الأهلي

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة في صفوفه وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء الأربعاء، في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ونقلًا عن صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن ماركو أسينسيو لن يتمكن من اللعب ضد الأهلي الليلة بسبب انزعاج عضلي في ساقه اليمنى.

وأضافت أن أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعد أن تحدث مع أطباء الفريق وأسينسيو نفسه، قرر توخي الحذر وعدم الدفع باللاعب خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأوضحت أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية، غدًا الخميس، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابة أو ما إذا كان كل شيء على ما يرام.

وأشارت إلى أنه مع خروج أسينسيو، فإن رودريجو وفينيسيوس وماريانو هم المهاجمون الوحيدون الذين سيخوض بهم أنشيلوتي مواجهة الأهلي المصري.

ويفقد ريال مدريد جهود كل تيبو كورتوا، كريم بنزيما، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، وإيدين هازارد أمام الأهلي.