السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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مونديال الأندية.. فلامنغو يحقق المركز الثالث بفوزه على الأهلي

منذ 8 دقائق
فريق فلامنغو البرازيلي

فريق فلامنغو البرازيلي

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فاز فلامنغو البرازيلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي المصري 4-2.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت على ملعب “طنجة” المغربي، ضمن منافسات مونديال الأندية.

وشهدت الدقيقة 11 من عمر المباراة تسجيل فلامنغو لهدف التقدم عبر ركلة جزاء نفذها جابرييل باربوسا بنجاح.

لكن الأهلي استطاع العودة في النتيجة عبر لاعبه أحمد عبدالقادر، وذلك بهدف سجله بالدقيقة 38.

أحمد عبدالقادر واصل التألق وسجل هدف الأهلي الثاني في المباراة، وذلك في الدقيقة 60.

وجاءت نقطة التحول بحصول خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 69.

وبعد ذلك، استطاع فلامنغو القيام بريمونتادا وتسجيل هدف التعادل أولا عن طريق جابرييل باربوسا من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ثم أضاف بيدرو الرابع للفريق البرازيلي في الدقيقة 91.

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