مونديال قطر... أعظم نهائي في تاريخ كؤوس العالم لكرة القدم

بعد مباراة “مجنونة” وُصفت بأنّها “الأعظم” في تاريخ نهائي كؤوس العالم لكرة القدم، كانت ردود الفعل واسعة تجاه الإثارة التي شهدتها مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر.

وكتب نجم المنتخب الإنكليزي السابق مايكل أوين، على “تويتر”: “مباراة لا تُصدّق. بالتأكيد أفضل نهائي على الأطلاق”.

النجم الإسباني السابق سيس فابريغاس، تساءل قائلاً: “هل هناك من لا يزال يعتقد أن هذه هي أفضل رياضة على الإطلاق؟!”.

من جانبه، غرّد حارس إسبانيا السابق إيكر كاسياس، مشيدا بمدرب المنتخب الأرجنتيني. وقال بالإسبانية: ” في صمت ومن دون إحداث أي ضجيج، عرف كيف يقود الأرجنتين إلى القمة. تهانينا!”.

كما غرّد النجم المصري السابق، أحمد حسام الملقب بـ”ميدو” قائلا في تغريدة: “أنا مش مصدّق”. وعاد في تغريدة أخرى وقال إن “الريمونتادا جنتت الناس”، في إشارة إلى عودة المنتخب الفرنسي في مرتين لنتيجة التعادل أمام الأرجنتين في الأشواط الأصلية والإضافية.

كانت المباراة تتجه صوب الأرجنتين بعد تقدمها بهدفين نظيفين، لكن كيليان مبابي، استطاع إدراك التعادل قبل 10 دقائق من النهاية بهدفين في دقيقتين. وفي الأشواط الإضافية تقدمت الأرجنتين مرة أخرى، قبل أن يعود مبابي نفسه لإدراك التعادل ويذهب باللقاء للركلات الترجيحية التي ابتسم لصالح ميسي ورفاقه.

من جهته، قال الدولي الألماني السابق وبطل العالم 2014، باستيان شفاينشتايغر، إنها “مباراة رائعة. مبروك للأرجنتين بلقب كأس العالم، توج ميسي أخيرا مسيرته الرائعة”.

ولم تقتصر ردود الفعل على نجوم كرة القدم، بل وصل صدى هذه المباراة المجنونة للرياضيين الآخرين وحتى نجوم الفن.

وقال العداء الجاميكي الشهير بطل العالم في سباق 100 و200 متر، يوسين بولت، “أفضل نهائي لكأس العالم على الإطلاق”، وذلك في تغريدة عبر تويتر أرفقها بصورته وهو يرتدي قميص الأرجنتين من استاد لوسيل الذي احتضن المباراة.

من جانبها، كتبت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، “إذا أصبت بنوبة قلبية، فهذا لأنني أشاهد كأس العالم لكرة القدم هذا”.