مونديال قطر.. المنتخب البرتغالي يصدم رونالدو

صدم المنتخب البرتغالي اللاعب “كريستيانو رونالدو” قائد المنتخب الأوروبي، قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر بدايةً من 20 تشرين الثاني المقبل.

وستعمد كل دولة إلى اختيار لاعب واحد لاستخدام صورته على ملصقها الرسمي الذي سيغطّي ناطحات السحاب في الدوحة بارتفاع 75 قدمًا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “إي إس بي إن” سيتم تجاهل رونالدو، بينما سيقع الاختيار على زميله في مانشستر يونايتد “برونو فرنانديز” أو “ديوغو غوتا”، لاعب ليفربول.

وسيكون هذا القرار بمثابة مفاجأة للكثيرين، في ظل تاريخ رونالدو الكبير، كما أنه أصبح أفضل هدّاف دولي على الإطلاق العام الماضي.

ويمتلك رونالدو 117 هدفًا دوليًا سجّلها في 191 مباراة مع منتخب البرتغال.

ومن خلال اختيار عضو أصغر في الفريق، يبدو أن البرتغال تتبنّى اتجاهًا جديدًا لمنتخبها الوطني، وتستعد للحياة بعيدًا عن أيقونتها التاريخي.