مونديال 2022: فوز كاسح لإسبانيا على كوستاريكا بـ"سباعية نظيفة"

لم تواجه اسبانيا بطلة نسخة 2010 في جنوب أفريقيا صعوبة في تخطي كوستاريكا بسباعية نظيفة 7 – 0 (الشوط الاول 3 – 0)، مسجلة النتيجة الاعلى، في ثانية مباريات المجموعة الخامسة، والتي اجريت بينهما مساء اليوم على ستاد الثمامة في نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

ولعب “لاروخا” كرة سلسلة، وتقدم افراده سريعا في الدقيقة 11 عبر مهاجم لايبزيغ الالماني داني اولمو، بكرة ساقطة تلقاها من فيران توريس داخل المنطقة، فأحسن السيطرة عليها وارسلها من فوق الحارس كيلور نافاس لحظة خروج الاخير.

وبعدها بعشر دقائق في الدقيقة 21، رفع مهاجم ريال مدريد ماركو اسونسيو النتيجة الى اصابتين دون دون رد، بكرة حولها الى شباك نافاس في الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة من مباشرة من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 29 تعرض جوردي ألبا للعرقلة داخل المنطقة، فاحتسب الحكم الاماراتي محمد عبدالله حسن محمد “بنالتي”، انبرى لها مهاجم برشلونة فيران توريس وارسلها ارضية قوية الى يمين نافاس مسجلا اصابته الشخصية الثانية وال11 دوليا في مسيرته، والثالثة لاسبانيا.

وحقق توريس الثنائية بتسجيله الاصابة الاسبانية الرابعة في الدقيقة 55، بتسديدة ارضية بعدما استدار على نفسه من حافة الصندوق الصغير الى يمين الحارس نافاس.

وسجل ساعد دفاع برشلونة بابلو مارتن باييس اصابة خامسة في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 90 سجل ساعد دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي الاحتياطي كارلوس سولر الاصابة الاسبانية بتسديدة من داخل المنطقة الى يمين نافاس.

فيما ختم مهاجم اتلتيكو مدريد الاحتياطي الفارو موراتا المهرجان بتسجيله الاصابة الاسبانية السابعة بكرة ارضية الى الزاوية اليسرى البعيدة للحارس نافاس، سددها من مشارف المنطقة اثر خذ وهات “وان تو” في الدقيقة 94.

وتلتقي في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الاحد: كوستاريكا – اليابان، اسبانيا – المانيا.