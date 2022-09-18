مونزا يعمق جراح يوفنتوس في الدوري الإيطالي

حقق مونزا فوزه الأول هذا الموسم بشكل مفاجئ بنتيجة 1-صفر على يوفنتوس الذي فشل في التعامل مع النقص العددي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا أن معاناة يوفنتوس لا تتوقف حيث تعرض لاعبه العائد من الإصابة أنخيل دي ماريا للطرد قبل الاستراحة بخمس دقائق بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره.

وصنع يوفنتوس عددا قليلا من الفرص الخطيرة في الشوط الأول وفشل في هز الشباك، وتحسن أداء مونزا في الشوط الثاني وضغط على منافسه بينما اكتفى منافسه العملاق بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأصبح البديل كريستيان جيتكير بطلا لمشجعي مونزا بعدما قابل كرة عرضية من باتريك تشوريا وسجل هدف الانتصار في الدقيقة 74.

ولم يكن بوسع ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الجلوس على مقاعد البدلاء بسبب طرده خلال التعادل 2-2 مع سالرنيتانا يوم الأحد الماضي بسبب الاعتراض على إلغاء هدف بواسطة حكم الفيديو المساعد.

وسيلعب مونزا في الجولة المقبلة في ضيافة سامبدوريا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، عقب التوقف الدولي، بينما يستضيف يوفنتوس منافسه بولونيا في اليوم ذاته.