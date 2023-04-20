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مو فرح: ماراثون لندن سيكون الأخير بالنسبة لي

منذ 52 دقيقة
مو فرح

مو فرح

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أعلن مو فرح الفائز بأربع ذهبيات أولمبية الخميس أن ماراثون لندن الذي يقام الأحد المقبل سيكون الأخير بالنسبة له في ظل توقعات باعتزاله العام المقبل.

وشارك فرح (40 عاما)، الذي انسحب من ماراثون لندن العام الماضي بسبب الإصابة، في المسابقة ثلاث مرات وكانت أفضل نتيجة المركز الثالث في 2018، في نفس العام الذي فاز فيه بماراثون شيكاجو.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 750 ألف شخص ماراثون لندن.

وأبلغ فرح الصحفيين “سيكون الماراثون الأخير بالنسبة لي. لن يكون آخر سباق، لكن على مستوى سباقات الماراثون، ماراثون لندن سيكون الأخير بالنسبة لي”.

وقال “بدأت سباقات الماراثون المصغرة هنا، لذا بالنسبة لي، سيكون الأمر مؤثرا. أتذكر وأنا في 14 من عمري أنني كنت هنا أتابع رياضيين بارزين يركضون الأحد وكنت أشارك في الماراثون المصغر”.

وتابع “الدعم والجماهير التي تخرج إلى شوارع لندن، أعتقد أن هذا سيحرك مشاعري لكنني سأحاول عدم التفكير في ذلك والركض. ربما بعد السباق سأذرف بعض الدموع وتتملكني المشاعر”.

    المصدر :
  • رويترز

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