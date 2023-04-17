ميامي هيت يفوز على باكس في دوري كرة السلة الأمريكي

سجل جيمي باتلر 35 نقطة ووزع 11 تمريرة حاسمة في انتصار ميامي هيت على مضيفه ميلووكي باكس، الذي أكمل معظم المباراة بدون نجمه يانيس أنتيتوكومبو للإصابة، 130-117 في أول لقاء بينهما بالدور الأول ضمن الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز بام أديبايو 22 نقطة لهيت صاحب المركز الثامن في الشرق، والذي لعب بعد أقل من 48 ساعة عقب تفوقه على شيكاجو بولز في ملحق الصعود للأدوار الإقصائية.

وأضاف كيفن لاف 18 نقطة وكل من كاليب مارتن وجيب فينسنت 15 نقطة وتايلر هيرو 12 نقطة قبل خروجه في الربع الثاني بسبب كسر باليد اليمنى.

وعانى أنتيتوكومبو من كدمة بالظهر وسقط على الأرض في الربع الأول، واستمر في اللعب لفترة قصيرة قبل ترك الملعب متجها إلى غرفة الملابس، ثم عاد في الربع الثاني قبل أن يغادر اللقاء سريعا، وأنهى المباراة بتسجيل ست نقاط مع الاستحواذ على ثلاث كرات مرتدة في 11 دقيقة.

وافتقد باكس، متصدر ترتيب الشرق، سلاحه الأبرز في التسجيل، لكن هيت فرض سيطرته حتى قبل خروج أنتيتوكومبو.

وأحرز كريس ميدلتون 33 نقطة لميلووكي وأضاف بوبي بورتيس جونيور 21 نقطة وجرو هوليداي 16 نقطة بجانب 16 تمريرة حاسمة.

وتقام المباراة الثانية بالسلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مواجهات، في ميلووكي بعد غد الأربعاء.