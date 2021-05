ميا خليفة ترد على حظر حسابها على “تيك توك”

تعرّض حساب العارضة والمعلقة الرياضية، ميا خليفة، على موقع الفيديوهات “تيك توك” للحظر داخل باكستان.

وتعرضت خليفة لانتقادات متكررة بسبب عملها كنجمة أفلام إباحية سايقة من قبل العديد من الباكستانيين، حتى أنها تلقت تهديدات بالقتل من مختلف الدول، بحسب صحيفة “ذا إكسبريس تريبيون” الباكستانية.

واعتزلت الأمريكية (27 عاما) عن تقديم صناعة أفلام إباحية، وبعد فترة وجيزة انتقلت إلى مدينة ميامي الأمريكية حيث عملت كمساعدة قانونية ومحاسبة، وقدمت عريضة بحذف فيديوهاتها.

وردا على حظر حسابها في باكستان، تحدت ميا خليفة القرار، أمس السبت، بإعلانها أنها ستشارك فيديوهاتها على “تيك توك” عبر حسابها على “تويتر”، بحسب ما أشارت إليه في تغريدة لها.

وقالت: “سأعيد نشر جميع ملفات “تيك توك” الخاصة بي على “تويتر” من الآن فصاعدا للمعجبين الباكستانيين الذين يريدون التحايل على الفاشية”.

​وكانت النجمة المثيرة للجدل، ميا خليفة، تدخلت على خط الأزمة التي تعاني منها عارضة الأزياء، بيلا حديد، بسبب مساندتها للقضية الفلسطينية.

Shoutout to Pakistan for banning my tiktok account from the country. I’ll be re-posting all my tiktoks on Twitter from now on for my Pakistani fans who want to circumvent fascism 💕

— Mia K. (@miakhalifa) May 22, 2021