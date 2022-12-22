ميخنيفيتش يترك تدريب منتخب بولندا لعدم تجديد العقد

سيترك مدرب منتخب بولندا تشيسواف ميخنيفيتش منصبه في نهاية الشهر الجاري بعد أن أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم (الخميس 22-12-2022) أنه لن يجدد عقد المدرب بعد خروج الفريق من دور 16 في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد البولندي للعبة الشعبية إن ميخنيفيتش (52 عاما) اجتمع مع رئيس الاتحاد سيزاري كوليشا ومسؤولين أخرين لمراجعة أداء المنتخب في نهائيات كأس العالم حيث خسر الفريق 3-1 أمام فرنسا في أول أدوار خروج المغلوب.

وقال الاتحاد في بيان “بعد تحليل دقيق لكافة المعلومات قرر الاتحاد البولندي لكرة القدم عدم تجديد عقد ميخنيفيتش الذي ينتهي بنهاية العام الحالي”.

ووجه كوليشا الشكر إلى المدرب ميخنيفيتش على ما قام به من عمل طوال 11 شهرا تولى خلالها قيادة الجهاز الفني للمنتخب.

وكان ميخنيفيتش تولى تدريب بولندا في يناير كانون الثاني الماضي بعد الاستغناء عن البرتغالي باولو سوسا الذي طلب عدم الاستمرار في المهمة في ديسمبر كانون الأول 2021 وبعد أقل من عام من تعيينه.

وقال كوليشا “كما تعلمون تولى المدرب ميخنيفيتش قيادة الفريق في وقت صعب.. ورغم هذه الظروف نجح في تأمين التأهل لنهائيات كأس العالم وحافظ على مكان الفريق في الفئة الأولى في دوري الأمم الأوروبية”.

وأضاف المسؤول البولندي “كما أنه قاد الفريق لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما. لذا فإنه يستحق الشكر”.

وقال الاتحاد البولندي إنه سيبدأ قريبا البحث عن بديل لميخنيفيتش بينما يستعد الفريق لتصفيات بطولة أوروبا المقبلة والتي ستنطلق في مارس آذار المقبل.

وعن المدرب المقبل قال كوليشا “نريد أن يتولى المهمة مدرب يضمن تطور الفريق وتحقيق أهدافه”.

“سيتعين على المدرب الجديد أيضا تحسين صورة المنتخب وإعادة بناء ثقة الجمهور. علينا التفكير مليا قبل الاختيار ومن ثم فلن نحدد موعدا لتقديم المدرب الجديد”.