ميدفيديف إلى الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

استهل المصنف الأول عالميا دانييل ميدفيديف دفاعه عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالتغلب على الأمريكي ستيفان كوزلوف 6-2 و6-4 و6-صفر في أجواء شديدة الحرارة على ملعب آرثر آش (الاثنين 29-8-2022).

وخاض اللاعب الروسي استعدادا غير متسق لبطولة فلاشينج ميدوز لكنه عاد إلى القمة في الملعب الذي شهد فوزه بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى قبل عام، حيث أطلق عشر ضربات إرسال ساحقة وهيمن على إرسال كوزلوف.

وقال ميدفيديف، الذي لف حول رقبته منشفة بها ثلج عدة مرات ليتغلب على الأجواء شديدة الحرارة، “أكثر ما يسعدني في المقام الأول هو الفوز.. ليست بالظروف السهلة. كانت ضربات الإرسال هي مفتاح الفوز اليوم”.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في وقت مبكر من المجموعة الأولى قبل أن يبدأ ميدفيديف في استغلال نقاط قوته، حيث حسم الأشواط الأربع التالية بينما فاز كوزلوف بأقل من نصف نقاط إرساله الأول.

ولم ينجح كوزلوف في مواجهة قوة ميدفيديف في المجموعة الثانية. وجرح الأمريكي رسغه وركبته أثناء محاولته لاستعادة الكرة، لكنه سقط بقوة على الأرض في الشوط التاسع الذي حسمه ميدفيديف.

واستدعى الطبيب للتعامل مع الإصابات، لكن ميدفيديف لم يبد أي رحمة وحسم المجموعة الثالثة في 27 دقيقة فقط ليضرب موعدا مع الفرنسي أرتور ريندركنيش في الدور الثاني.

وقال ميدفيديف للصحفيين “من الصعب دائما الفوز عليه، لذلك أنا سعيد لأنني تمكنت من العثور على الإيقاع المناسب اليوم.

“أشعر وكأنني كنت أطلق ضربات إرسال ليست سيئة. لم تكن ضرباتي سيئة للغاية. القليل من الأخطاء السهلة هنا وهناك، لكن المجموعة الثالثة كانت أفضل مجموعاتي”.

ورغم أن البعض يعاني من الضغوط عند الدفاع عن لقبه، إلا أن ميدفيديف يستمتع بالتحدي.

وخسر اللاعب البالغ عمره 26 عاما أمام الأسترالي نيك كيريوس في مباراته الافتتاحية في بطولة كندا المفتوحة لكنه بلغ قبل نهائي سينسناتي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأضاف “أدرك أنني أريد أن ألعب بشكل جيد وإذا لم أفعل ذلك فليس من المهم حصدي لقب العام الماضي، سأشعر فقط بخيبة أمل لأن هذا العام لم أنجح في تحقيق هدفي.

“أتذكر العام الماضي كانت هناك بعض المباريات المجنونة. أعني حتى أكون صريحا كلها كانت عالية الأداء حقا من جانبي. هذا ما أريد مواصلة فعله هذا العام”.