ميريام فارس تدعو بطريقة غير مباشرة للبقاء في لبنان وعدم الهجرة

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على عكس الكثيرين ممن فقدوا الأمل بلبنان اختارت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​، ولو بطريقة غير مباشرة أن تدعو للبقاء في لبنان وعدم الهجرة منه في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها (ورغم أنها فعلياً تستطيع الهجرة).

فبعد سؤال أحد معجبيها :”ميريام بتفكري بالهجرة؟ انو تتركي بلدك لبنان و تستقري و تعيشي في بلد آخر؟”، أجابت ميريام “أبداً”.

قد نواجه الكثير من الأمور المعيشية الصعبة إلا أن الأمل يبقى موجوداً، وعلى بعض الفنانين المؤثرين والذين يعتبرون صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة منبر للتعبير عن رأيهم، أن يبقوا متفائلين، أو على الأقل زرع الأمل بنفوس أهل بلدهم وإظهار بعض إيجابياته.