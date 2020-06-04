ميريام فارس تنضم لحملات دعم جورج فلويد بصورة سوداء

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انضمت النجمة اللبنانية ميريام فارس، الثلاثاء، للحملة الرافضة عبر العالم لمقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة الأميركية بمدينة مينابوليس الأسبوع الماضي، بعد أن رفعت صورة سوداء كاملة عبر صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضامنت جميع أشكال الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة تحت شعار بوسم (#BlackOutTuesday).

وبهذا تنضم ميريام فارس للحملة الرافضة للعنصرية بعد حادث مقتل فلويد الذي تسبب في موجة احتجاجات عارمة بالمدن الأمريكية الرئيسة، والمستمرة حتى هذه اللحظة، وأجبرت بعض السلطات المحلية بفرض حظر التجوال.