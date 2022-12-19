ميسي أغنى لاعب بالعالم.. كم بلغت ثروته بعد رحلة استمرت 20 عاماً؟!

يبدو أن الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ختم لعبة كرة القدم بالفعل، بعد التتويج باللقب الأغلى في مسيرته وهو كأس العالم.

ووجد ميسي كنزه المفقود، بعد تحقيق لقب بطولة كأس العالم “مونديال قطر 2022″، بعد رحلة استمرت نحو 20 عاماً في الملاعب حقق خلالها تقريبا جميع الألقاب الممكن تحقيقها وحطم العديد من الأرقام القياسية التي بات يصعب كسرها لسنوات.

وخلال مسيرته لعب لفترة طويلة لنادي “برشلونة الإسباني”، ويلعب حالياً لنادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي. كما انضم إلى قائمة اللاعبين الذين فازوا بـ 100 مباراة دولية. وسجل 90 هدفاً دولياً، ويحتل المركز الثالث بين اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف.

ويعد ميسي واحداً من أساطير كرة القدم، إذ فاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات كأفضل لاعب في العالم، وهو الرقم الأكبر في تاريخ كرة القدم، ولكن كم تبلغ ثروته؟.

صافي ثروة ميسي

يحتل ليونيل ميسي المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً، وفقاً لتصنيف “مجلة فوربس”، إذ يبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار أميركي. من هذا المبلغ، تم جني 75 مليون دولار أميركي من خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار أميركي بعيداً عن الرياضة.

ووفقاً للتقارير، تبلغ ثروة ليونيل ميسي أكثر من 620 مليون دولار أميركي، مما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وفقاً لما ذكرته مؤسسة “sssamiti”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وعلى الرغم من تراجع أجر ميسي بعد مغادرة برشلونة عام 2021 بنحو 22 مليون دولار، فإن ما يجنيه زاد من خلال الإعلان والوسائل الأخرى. إذ يعلن ميسي للعديد من العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك Adidas وPepsi وLay’s.

أرباح ليونيل ميسي 2022

وبصرف النظر عن لعبة كرة القدم من حيث العائد، فإن ليونيل ميسي يتعادل مع كابتن منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأرباح خارج البساط الأخضر بواقع 55 مليون دولار لكل منهما.

وقدمت فوربس قائمة أفضل 10 لاعبين، حيث أصبح ليونيل ميسي أغنى لاعب من حيث الأرباح هذا العام.

حياته

ولد ليونيل ميسي في 24 يونيو 1987 في روزاريو، الأرجنتين، لعامل في أحد المصانع يدعى جورج ميسي، ولديه شقيقان – رودريغو وماتياس – وأخت تدعى ماريا سول.

وفي عمر الثلاثين تزوج ميسي من أنتونيلا روكازو، ولديهما حالياً ولدان وابنة، الابن الأول المسمى تياغو ميسي، الذي وُلد في 2 نوفمبر 2012. وماتو ميسي، مواليد 11 سبتمبر 2015، أما الابنة فولدت بعد الزواج واسمها “سيرون”.

حصل على 7 جوائز “بالون دور”، و6 مرات الحذاء الذهبي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

جوائز وإنجازات ليونيل ميسي

2021 – كأس بيتشيتشي

2019 – أفضل لاعب في “FIFA” للرجال

2018 – الحذاء الذهبي الأوروبي

2017 – الحذاء الذهبي الأوروبي

2016 – كرة الفيفا الذهبية

2016 – جائزة “La Liga” لأفضل مهاجم

2015 – جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للرجال

2015 – جائزة أفضل رياضي دولي “ESPY”

2015 – جائزة “La Liga” لأفضل لاعب

2014 – الكرة الذهبية لكأس العالم “FIFA”

2013- الحذاء الذهبي الأوروبي

2012 – أفضل لاعب كرة قدم في العالم

2012 – أفضل هداف وفقاً لـ “IFFHS World”

2009 – ماركا ليندا

2009 – أفضل لاعب في العالم

2007 – جوائز برافو

2006 – أفضل لاعب شاب في العالم لكرة القدم

2005 – جولدن بوي