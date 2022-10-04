ميسي إلى برشلونة في هذا التاريخ!

كشفت الصحافة الأرجنتينية عن موعد مغادرة النجم العالمي ليونيل ميسي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والعودة إلى نادي برشلونة الإسباني.

وفي هذا الصدد، كشفت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي أن ميسي سيعود إلى النادي الكتالوني العام المقبل.

وقالت بروناتي، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “في 1 يوليو 2023، سيكون ليونيل ميسي لاعبا في برشلونة”.

وينتهي عقد “ليو” مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في نهاية الموسم الحالي، بعدما وقع عقدا لمدة موسمين فقط في عام 2021 مع رفضه التجديد حتى الآن.

ويسعى النادي الباريسي لإقناع ميسي بتجديد عقده، في وقت أعربت فيه فعاليات برشلونة عن رغبتها في عودة النجم الأرجنتيني، وفقا لما جاء في تصريحات رئيس الفريق خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز، في أكثر من مناسبة.

وكان ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، انضم إلى فريق “عاصمة الأنوار”، بعد أن أصدر برشلونة بيانا قال فيه إنه “سيغادر بسبب القيود المالية التي فرضها عليه الاتحاد الإسباني لكرة القدم”.