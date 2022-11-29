بعد الهزيمة التاريخية.. ميسي: السعوديون ابكوا طفلي

يُعد انجاز المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم في التاريخ، (الثلاثاء 22-11-2022)، حين فاز على الأرجنتين 2-1 في الدور الاول في الدوحة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

اعلن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد المباراة ان النتيجة سببت الأذى للمنتخب، و(الهزيمة) مُرة للغاية، لكن يجب أن يثق الناس في هذا الفريق وأنه لن يخذلهم.

هذا وكشف ميسي، أن الخسارة أمام السعودية بهدفين لهدف، تسببت بدخول ابنه ماتيو في نوبة بكاء بعد نهاية اللقاء.

وافتتح منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام السعودية بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال ميسي في مقابلة نقلها “راديو كاتالونيا” الاثنين: “بعد مباراة السعودية، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي”.

ويملك لاعب باريس سان جيرمان ثلاثة أبناء، أكبرهم تياغو، والثاني ماتيو، والأصغر يدعى تشيرو.

وأضاف ميسي في تصريحاته: بعد الخسارة أمام السعودية كان ابني الأكبر تياغو يجري الحسابات لمعرفة كيفية تأهلنا إلى الدور الثاني، وأوضح لي أنه إذا فزنا في كلتا المباراتين فسوف نتأهل.