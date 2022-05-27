ميسي غاضب من تصريحات رئيس برشلونة

قال تقرير صحفي إسباني، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي، غاضب من التصريحات الأخيرة لرئيس برشلونة خوان لابورتا.

وكان لابورتا قد صرح مؤخرا أن الجميع كانوا يريدون استمرار ميسي لينهي مسيرته الكروية في النادي الكتالوني، وأن رحيله لم يكن بسبب شروط اللعب المالي النظيف من الليجا، لكن بسبب عرض باريس سان جيرمان.

وأفادت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن ليونيل ميسي والمقربين منه سئموا “ويشعرون بالضيق من تلميحات لابورتا” حول النجم الأرجنتيني.

وأضافت “خورخي والد ميسي، كان قد اتصل شخصيا بخوان لابورتا قبل شهرين، خلال حديث ودي بين الطرفين، وطلب منه التوقف عن الحديث عن نجله”.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة، في صيف 2021، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعدما فشل في تمديد عقده مع برشلونة.