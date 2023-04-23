‫ميسي في الصدارة.. 10 صفقات على طاولة برشلونة

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه بصفقات مجانية نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ووضع نادي برشلونة 10 لاعبين على قائمة اهتماماته لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وكشفت الخسارة المدوية لبرشلونة على يد غريمه ريال مدريد برباعية نظيفة بكأس ملك إسبانيا عن بعض أوجه القصور التي لا يزال النادي يعاني منها، في الوقت الذي لا يزال فيه الفريق الكتالوني يبحث عن زيارة شباك منافسيه بعد فشله في تسجيل أي هدف خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق أن تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، شدد على ضرورة تدعيم بعض المراكز وعلى رأسها الظهير الأيمن، إذ يحتاج الفريق الكتالوني إلى ضم لاعب مميز، خاصةً أن الاعتماد على جول كوندي ورونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو في هذا المركز بدا أنه ليس كافيا.

وبخلاف مسألة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، فإن برشلونة ناقش التعاقد مع أسماء أخرى تنتهي عقودها الصيف المقبل، وهو ما استعرضته صحيفة “سبورت” الكتالونية، حيث رصدت بالأسماء وجود 10 لاعبين على طاولة النادي الكتالوني.

ويتصدر ليونيل ميسي المشهد في ميركاتو برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشعلت زيارته الأخيرة إلى المدينة الكتالونية الأجواء، بعد وصوله ومعه 15 حقيبة، لكن لا يزال البارسا يعمل على إعداد خطة مالية تسمح له بإمكانية ضم “البرغوث” وذلك بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني.

كما ارتبط برشلونة بالتعاقد مع أسماء أخرى تنتهي عقودها هذا الصيف، أبرزها الألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو الإسباني، الذي تشير التقارير إلى أنه سيكون لاعبا جديدا للفريق الكتالوني في الموسم المقبل 2023-2024.

ورغم إنهاء الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة بالاحتفال بشعار ريال مدريد بعد التسجيل في كامب نو بالمباراة التي انتهت بفوز البارسا 2-1، فإن الإسباني ماركو أسينسيو لاعب الفريق الملكي يبقى خيارا متاحا في الصيف المقبل بالنظر إلى نهاية عقده، وقد يكون حلا لإنهاء الأزمة الهجومية للبلوجرانا.

ووسط لجوء برشلونة للتعاقد مع لاعبين بصورة مجانية خلال السنوات الأخيرة، ظهر على رادار النادي أيضا للصيف المقبل أسماء كبرى أخرى مثل بطل العالم 2018، الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، في الوقت الذي لم يعش فيه صاحب الـ32 عاما أفضل أوقاته في الموسم الحالي.

ومن الدوري الإنجليزي أيضا، يبرز البلجيكي يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي، والغيني نابي كيتا لاعب ليفربول، بالإضافة إلى الإيفواري ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الذي أصبح رحيله عن “النسور” مسألة وقت في ظل رفض تجديد تعاقده مع النادي.

وفي الدوري الألماني، قد يتحرك برشلونة لتدعيم دفاعه بضم الفرنسي إيفان نديكا لاعب آينتراخت فرانكفورت، كما يظهر ضمن أهدافه لتدعيم الهجوم ماركوس تورام هداف بروسيا مونشنغلادباخ وثاني هدافي البوندسليغا هذا الموسم.