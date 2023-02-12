ميسي في حالة جيدة قبل موقعة بايرن ميونيخ

تلقى نادي باريس سان جيرمان، أنباء سارة قبل مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ بعد غد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لشبكة “TF1” الفرنسية، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، في حالة جيدة وعلى أتم الاستعداد لمساعدة الفريق الباريسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المرتقبة ضد بايرن ميونيخ.

وكان سان جيرمان، أعلن الجمعة الماضي في بيان، أن ميسي تعرض لإصابة في “العضلات الخلفية للفخذ” خلال الخسارة في ثمن نهائي كأس فرنسا ضد مارسيليا (1-2) منتصف الأسبوع.

وغاب النجم الأرجنتيني عن المباراة التي خسرها سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي 1-3، أمس السبت.

في المقابل، عانى فيراتي خلال الفترة الماضية من إصابة في العضلات تفاقمت مؤخرا.

يذكر أن باريس سان جيرمان يفتقد نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء ضد بايرن، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقا نادي العاصمة الفرنسية.