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شهدت مباراة فريق برشلونة الأسباني ونابولي الإيطالي في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تألق كبير للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي .

ويبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا ينسى ثأره رغم مرور السنوات، حقيقة يبدو أنها تحولت إلى مشهد صارخ على أرضية ملعب “كامب نو”، السبت، خلال فوز برشلونة الكبير على نابولي 3-1 .

وبزغ نجم ليونيل ميسي بشدة في المباراة الحاسمة، حيث سجل هدفا مذهلا لأصحاب الأرض بعد مراوغة “حفنة لاعبين” بطريقته المميزة، ثم حصل على ركلة جزاء، أحرز منها زميله لويس سواريز هدف “البارسا” الثالث.

لكن النجم الأرجنتيني، ووفقا لمصادر إسبانية بينها إذاعة “أوندا سيرو”، تعامل بطريقة غير متوقعة مع نجم نابولي، اليوناني كوستاس مانولاس.

وحسب الإذاعة الإسبانية فقد رفض ميسي مصافحة مانولاس عقب المباراة، بل وكشفت تغريدة على حساب “أوندا سيرو” أن مانولاس توجه لمصافحة “البرغوث”، لكن الأخير “قال لا”.

وسجل مانولاس، الذي كان يدافع عن ألوان روما قبل موسمين، هدف “ذئاب العاصمة الإيطالية” القاتل في مرمى برشلونة في المباراة الشهيرة التي أطاحت ببرشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018، وهو أمر لم يستطع ميسي أن ينساه على ما يبدو.

ووفقا لموقع “في الجول” فقد تحدث مانولاس “بثقة زائدة” قبل مباراة السبت بين نابولي وبرشلونة، مشيرا في تصريحات نقلتها صحف إيطالية أنه ليس من الصعب إيقاف ميسي، وهو أمر بقي حبرا على ورق لأن ميسي أفلت منه مرارا وصنع الفارق.

ويصطدم برشلونة ببايرن ميونيخ الألماني في مواجهة نارية بربع النهائي الذي يقام من مباراة واحدة في لشبونة البرتغالية بعد أيام.