الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميسي لن يشارك في آخر مباريات "برشلونة".. والسبب

21 - مايو - 2021
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي “برشلونة” الإسباني، اليوم الجمعة، أنّ نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري غداً السبت ضد مضيفه “ايبار”، لمنحه مزيداً من الراحة قبل نهائيات “كوبا أميركا”حيث يشارك مع منتخب بلاده.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: “ميسي لم يتمرن الجمعة بموافقة من المدرب ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد إيبار السبت”.

وتابع: “يمكن للمهاجم أن يحظى بقسط من الراحة قبل “كوبا أميركا” الشهر المقبل بعد موسم كان فيه من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الفريق”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وتنطلق “كوبا أميركا” في 13 حزيران وتستمر حتى 10 تموز في الأرجنتين وأماكن أخرى غير كولومبيا بعد أن رفض اتحاد أميركا الجنوبية “كونميبول” الجمعة طلب الأخيرة بتأجيلها حتى نهاية العام على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس “كورونا”.

ولا يزال ميسي يبحث عن لقب دولي أول مع منتخب التانغو بعد أن حل وصيفا ثلاث مرات في كوبا أميركا أعوام 2007، 2015 و2016 ووصيف كأس العام 2014.

    المزيد من منوعات

    هيفاء وهبي
    صور.. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بأحدث جلسة تصوير
    فنانة مصرية تكشف عن كواليس مصالحة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
    منذر رياحنة
    منذر رياحنة: المرأة هي الأميرة وعلى الرجل أن يكون الملك لها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!