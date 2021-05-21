ميسي لن يشارك في آخر مباريات "برشلونة".. والسبب

أعلن نادي “برشلونة” الإسباني، اليوم الجمعة، أنّ نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري غداً السبت ضد مضيفه “ايبار”، لمنحه مزيداً من الراحة قبل نهائيات “كوبا أميركا”حيث يشارك مع منتخب بلاده.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: “ميسي لم يتمرن الجمعة بموافقة من المدرب ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد إيبار السبت”.

وتابع: “يمكن للمهاجم أن يحظى بقسط من الراحة قبل “كوبا أميركا” الشهر المقبل بعد موسم كان فيه من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الفريق”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وتنطلق “كوبا أميركا” في 13 حزيران وتستمر حتى 10 تموز في الأرجنتين وأماكن أخرى غير كولومبيا بعد أن رفض اتحاد أميركا الجنوبية “كونميبول” الجمعة طلب الأخيرة بتأجيلها حتى نهاية العام على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس “كورونا”.

ولا يزال ميسي يبحث عن لقب دولي أول مع منتخب التانغو بعد أن حل وصيفا ثلاث مرات في كوبا أميركا أعوام 2007، 2015 و2016 ووصيف كأس العام 2014.