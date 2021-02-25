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ميسي ورونالدو يغيبان عن قائمة أغلى اللاعبين في العالم

25 - فبراير - 2021
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

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بعد أن تصدر النجمان، الأرجنتيني ليونل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أغلى اللاعبين حول العالم لسنوات ، غاب النجمان عن القائمة في الوقت الحالي.

و أظهرت القائمة التي أصدرتها إحدى أكبر منظمات المحاسبة، KPMG، أن النجم الفرنسي، هداف فريق باريس سان جيرمان، كيليان مباني، يتصدر القائمة ويعد أكثر اللاعبين قيمة في سوق الانتقالات، إذ تصل قيمته إلى 159 مليون جنيه أسترليني، أي ما يقارب 225 مليون دولار أميركي.

ويتألق مبابي رفقة فريق العاصمة الفرنسية. والأسبوع الماضي، أصبح أول لاعب يسجل ثلاثية “هاتريك” في ملعب كامب نو في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ فعلها الأوكراني أندريه شفتشنكو عام 1997، وذلك عندما ساهم نجم باريس سان جرمان الفرنسي في الفوز العريض على مضيفه برشلونة الاسباني 4-1.

وخلف مبابي، يأتي هاري كين نجم توتنهام هوتسبر، بعد أن ارتفعت قيمته السوقية إلى 108 مليون جنيه أسترليني، أي ما يعادل 152 مليون دولار أميركي.

ويأتي قائد مان سيتي، رحيم سترلينج، في المركز الثالث بنفس قيمة كين، أي 152 مليون دولار أميركي أيضا.

وفي المركز الرابع، جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، الذي وصلت قيمته السوقية إلى 101 مليون جنيه أسترليني، أي ما يعادل 142 مليون دولار أميركي، على الرغم من فشله في الانتقال إلى مان يونايتد.

ويأتي بعد ذلك يأتي ثلاثة من النجوم تواليا هم نيمار ومحمد صلاح وماركوس راشفورد بقيمة سوقية متشابهة تصل إلى 99 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 140 مليون دولار أميركي.

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