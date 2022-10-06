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ميسي يتخذ قرارًا يتعلّق بمستقبله مع منتخب الأرجنتين

منذ 10 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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اتخذ اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، قراره بشأن مستقبله الدولي مع منتخب بلاده، إذ يستعد بعد أسابيع لخوض منافسات كأس العالم الذي سيقام في قطر.

وتوجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة إلى جوار كل من السعودية، والمكسيك، وبولندا.

وقال البرغوث، في تصريحات لشبكة “ستار بلس” الأرجنتينية: “هذا سيكون المونديال الأخير لي بكل تأكيد. لقد اتخذت القرار”.

وأضاف: “أعد الأيام من أجل انطلاق كأس العالم. هناك حالة من التوتر والقلق، لكن أريد أن يبدأ المونديال الآن. لا أعرف ماذا سيحدث، وكيف ستسير الأمور؟ ولكن لا نستطيع الانتظار، ونسعى لأن نبلي البلاء الحسن”.

يُذكر أن ميسي شارك في المونديال 4 مرات من قبل، إذ ودع من ربع النهائي في نسختي 2006 و2010 أمام ألمانيا، وخسر نهائي نسخة 2014 أمام ألمانيا أيضًا، وودع المونديال الماضي من دور الـ16 أمام فرنسا.

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