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ميسي يتعرض للسرقة في فرنسا.. ماذا أبلغ الشرطة؟

منذ 11 ساعة

ميسي وزوجته أنتونيلا

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أشارت تقارير إعلامية إلى تعرض الفندق الذي يقيم فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع عائلته في العاصمة الفرنسية لحادثة سرقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن أفراد العصابة تخفوا بأقنعة ودخلوا الفندق بعد تسلق السطح الخارجي للمبنى ثم عبروا شرفة مفتوحة ونزلوا في الطابق الأعلى حيث يقيم ميسي وعائلته. وسرقوا مجوهرات وأموالا.

وتم الإبلاغ عن 3 سرقات أخرى علما أن هذا الفندق من أهم الفنادق السياحية في باريس، وأقام فيه عدد من النجوم أبرزهم المغنية مادونا والنجم الراحل مايكل جاكسون، وتبلغ قيمة المبيت في غرفة منه 1000 جنيه إسترليني على الأقل لليلة الواحدة.

ويقضي النجم الأرجنتيني رفقة عائلاته أيامه الأخيرة في الفندق قبل انتقاله الى منزله الجديد.

وأكدت الصحيفة الاستعدادات الأمنية الإضافية التي تمت في الفندق بعد انتقال النجم الأرجنتيني إليه في أغسطس/آب.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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