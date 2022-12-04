ميسي يتوقع مواجهة صعبة أمام الغريمة القديمة هولندا

توقع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني مواجهة صعبة ولكن جميلة مع هولندا عندما يلتقي المنتخبان في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وفازت الأرجنتين على أستراليا 2-1 بينما تغلبت هولندا على الولايات المتحدة 3-1 يوم السبت ليلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة بين اثنين من أعظم منتخبات كرة القدم في العالم. وسبق أن التقى الفريقان في نهائي كأس العالم 1978 حيث فازت الأرجنتين.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي في الساعة الواحدة صباح الأحد في قطر بعد فوز فريقه في دور الستة عشر على حساب أستراليا “ستكون مباراة جميلة للغاية، بوجود فريقين كبيرين على مستوى التاريخ.

“للأسف، يجب أن يخسر أحدهما ونأمل أن نكون نحن من يتأهل (للدور قبل النهائي)”.

وفي إشارة إلى فارق السن، قال سكالوني (44 عاما) إنه من المعجبين بالمدرب الهولندي لويس فان جال، منذ أن كان لاعبا.

وقال “كان شخصية مرموقة في ذلك الوقت. إنها لحظة تدعو للفخر عندما أواجهه… نعرف مقدار ما قدمه في عالم كرة القدم، وعدد الأشخاص الذين حاولوا تقليد ما يقوم به، نحن أمام أحد مصادر السعادة التي توفرها لك كرة القدم، خاصة أن هذا سيحدث في كأس العالم.

وأضاف: “سنواجه خصما صعبا، مثل بقية المنتخبات، ونأمل أن نقدم أداء جيدا… ربما لا يتألقون مثل المنتخبات الهولندية السابقة، لكنهم مجموعة من اللاعبين تتسم بالوضوح فيما تفعله”.

مواجهة صعبة حقا

وبدا ميسي، بعد أن سجل هدفا وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة أمام أستراليا في مباراته رقم ألف في مسيرته، واضحا بالمثل بشأن المهمة المقبلة.

وقال للصحفيين “الآن لدينا مواجهة صعبة حقا مع هولندا التي تلعب بشكل جيد للغاية”.

“لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين إضافة لمدرب رائع… ستكون المواجهة صعبة حقا. إنها مواجهة في دور الثمانية بكأس العالم، وإذا كانت كأس العالم صعبة منذ البداية، فستكون أصعب في هذه المرحلة”.

وأعرب سكالوني عن سعادته بلاعبيه الذين فازوا في ثلاث مباريات متتالية في كأس العالم قطر بعد هزيمتهم في مباراتهم الافتتاحية للمجموعة الثالثة أمام السعودية بشكل مفاجئ.

وقال عن لقاء أستراليا “نحن راضون. كانت مباراة صعبة للغاية. لقد ضغطوا علينا بشكل خانق” معربا في الوقت ذاته عن أسفه لأن فريقه لم يعزز من تقدمه بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل المنتخب الأسترالي هدفا في مرمى الأرجنتين ويزيد من الضغط لأجل إدراك التعادل.

وقال “ما كان يجب أن نعاني في الدقائق الأخيرة بعد أن سنحت لنا عدة فرص لتعزيز التقدم.

“لكن لاعبي فريقي ولدوا من أجل خوض مثل هذه المباريات”.

وأبقى سكالوني على أنخيل دي ماريا المصاب على مقاعد البدلاء، لكنه قال إنه يأمل في أن يكون لائقا لمواجهة هولندا.

وقال “لم يكن في وضع يسمح له باللعب. لم أرغب في المخاطرة به. نأمل أن يتحسن ويلعب في المباراة التالية خلال الأيام القليلة المقبلة”.