ميسي يحدد موعد رحيله عن سان جيرمان ووجهته المقبلة

أفادت تقارير صحفية أمريكية أن ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد موعد رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية.

وانتقل ميسي إلى باريس قادماً من برشلونة في صيف 2021، بعد 21 سنة قضاها في ملعب كامب نو 17 منها مع الفريق الأول.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها نقلاً عن قناة “DirectTV Sports” الأمريكية أن ميسي سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف العام المقبل 2023.

وبحسب التقرير فإن ميسي يريد استكمال تعاقده مع إدارة ملعب حديقة الأمراء، خاصة أن العام الحالي سيشهد إقامة كأس العالم 2022 ومن ثم فهو يريد الاستمرار داخل أجواء المنافسة الأوروبية هذا الموسم، وبعدها سيعبر المحيط الأطلنطي نحو الدوري الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك فإن ميسي لا يريد أن ينهي تجربته مع فريق العاصمة الفرنسية بشكل سريع دون تحقيق نجاحات تذكر، بعد الخروج مبكراً من دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي، وتسجيل فقط 11 هدفاً في كافة البطولات في 33 مباراة.

علماً بأن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي قد صرح في أكثر من مناسبة سابقة أنه يريد التعاقد مع ميسي، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن الدوري الأمريكي كان ولا يزال من أهم الوجهات لنجوم كرة القدم العالمية قبل نهاية مسيرتهم، ومن أمثال هؤلاء تيري هنري وريكاردو كاكا وزلاتان إبراهيموفيتش، وفي الجيل القديم فرانز بكينباور وبيليه.