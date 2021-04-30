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ميسي يحسم قراره بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني

30 - أبريل - 2021
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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أكدت قناة “TVE” الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر البقاء في نادي برشلونة ولن يرحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت القناة، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، الذي يرتبط معه بعقد ينتهي في حزيران المقبل.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت أمس الخميس، أن والد ميسي، وهو أيضا وكيله، خورخي ميسي، أعرب عن انفتاحه إزاء احتمال إبرام نجله عقدا جديدا طويل الأمد مع برشلونة، مشيرة إلى أن “ليو” في الوقت الحالي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور المالية، ويريد قيادة مشروع ناجح جديد مع برشلونة، بدلا من الحصول على راتب ضخم.

ولم يتقدم برشلونة بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده البالغ عمره 33 عاما، لأن رئيس النادي، خوان لابورتا، يفضل انتظار التقارير المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حسابات النادي، والقدرة الاقتصادية للفريق في الفترة المقبلة.

وكان ميسي، قاب قوسين أو أدنى من مغادرة برشلونة في نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية الأخيرة، ضمن توابع الخسارة المذلة لـ”البلاغرانا” على يد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا بارتومو، فعل المستحيل لإفساد محاولة “ليو”، وصلت لحد مقايضة الأيقونة بالشرط الجزائي الخيالي في عقده، مقابل إطلاق سراحه، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

 

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