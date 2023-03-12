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ميسي يحقق لقباً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

منذ ساعة واحدة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تحقيق الأرقام القياسية ، وهذه المرة من بوابة التمريرات الحاسمة.

وصنع ميسي هدف الفوز الذي سجله زميله كيليان مبابي لباريس سان جيرمان أمام بريست 2-1 أمس السبت، ضمن المرحلة الـ27 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة التسعين حتى يخطف نقاط المباراة بفضل هدف من مبابي الذي استثمر بينية مميزة من ميسي.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فقد بات ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 300 تمريرة حاسمة مع الأندية.

وكان ميسي قد احتفل أواخر الشهر الفائت بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع الأندية أيضا.

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