ميسي يزيل "الشكوك" حوله

أزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الشكوك حوله داخل أروقة النادي الفرنسي.

وانتظم ميسي في مران بي إس جي صباح اليوم الجمعة، ليؤكد تعافيه من إصابته في وتر أكيليس، التي حرمته من المشاركة في المباراة الماضية ضد آنجيه، مساء الأربعاء.

وبذلك بات (ليو) جاهزًا للمشاركة في مباراة لانس، غدا السبت، والتي قد تشهد تتويج بي إس جي بلقب الدوري الفرنسي قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة.

كما استعاد النادي الباريسي عددا من لاعبيه المصابين في الفترة الأخيرة بمشاركتهم في مران اليوم، وهم برسنيل كيمبيمبي، ماركو فيراتي، أندير هيريرا وليفن كورزاوا.

في المقابل واصل الثلاثي عبدو ديالو، جوليان دراكسلر ولياندرو باريديس البرامج التأهيلية للتعافي من إصابات مختلفة.

ويتصدر سان جيرمان جدول الليج وان بفارق 15 نقطة عن ملاحقه أولمبيك مارسيليا.