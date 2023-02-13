الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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ميسي يشارك في حملة "اليونيسف" لدعم أطفال تركيا وسوريا بعد الزلزال

منذ 49 دقيقة
الأرجنتيني ليونيل ميسي

الأرجنتيني ليونيل ميسي

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شارك نجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في حملة مساعدات أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم الأطفال في مناطق الزلزال في تركيا وسوريا.

ودعا ميسي من خلال بيان نشره عبر حسابه على إنستغرام، للمشاركة في رابط صندوق الدعم الذي أنشأته “يونيسف” للتبرع من أجل الأطفال في تركيا وسوريا.

وعلّق ميسي عبر حسابه: “أيام عصيبة على آلاف الأطفال وأسرهم في تركيا وسوريا من جراء الزلزال المدمر. قلبي معهم. يونيسف تعمل منذ الأيام الأولى من أجل حماية الأطفال. مساعدتكم قيّمة جدًا”.

يشار إلى أنّه فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

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