الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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ميسي يعادل رقم الألماني ماتيوس بعدد المباريات

منذ ساعة واحدة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

BEIN sports
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عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمشاركته مواجهة نصف نهائي مونديال قطر ضد كرواتيا الثلاثاء على ملعب لوسيل.

وبات ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادراً على الانفراد به إن كان يخوض مباراة المركز الثالث أو النهائي المقرر الأحد.

وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

وبمشاركته أصلاً في كأس العالم FIFA قطر 2022، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافاييل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

وبعد تسجيله أربعة أهداف في النسخة الحالية، بينهما اثنان في ثمن وربع النهائي ليفك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده الى 10 أهداف في النهائيات، ليعادل الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).

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