ميسي يعادل رونالدو.. هداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس، توهج الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.

وافتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل بالدقيقة 31، قبل أن يضيف البرتغالي فيتينا الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط.

وجاء دور ليو ميسي لإضافة ثالث الأهداف عند الدقيقة 40 من الشوط الأول، ليحقق رقما تاريخيا جديدا في الدوريات الأوروبية الكبرى، معادلا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميسي يعادل كريستيانو رونالدو

وأصبح ليونيل ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى بواقع 495 هدفا، معادلا كريستيانو رونالدو.

وسجل ميسي مع برشلونة في الدوري الإسباني 474 هدفا ورفقة باريس سان جيرمان 21 هدفا، ليصل الإجمالي إلى 495 هدفا.

وسجل رونالدو نفس العدد، حيث أحرز مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 103 أهداف و311 هدفا رفقة ريال مدريد بالدوري الإسباني.

كما تمكن الدون البرتغالي، صاحب الـ38 عاما، من تسجيل 81 هدفا مع يوفنتوس في منافسات الدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك، بعدما تمكن ميسي من تحطيم رقم رونالدو (701) قبل أيام قليلة والمتمثل في التسجيل على مستوى الأندية بكافة المسابقات، حيث وصل إلى 703 أهداف بقمصان الفرق المذكورة.