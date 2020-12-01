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ميسي يغيب للمرة الثانية على التوالي عن برشلونة

منذ 4 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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من المقرر أن يخوض برشلونة الإسباني مباراة غدا أمام فريق فرينكفاروزي المجري، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري المجموعات لأبطال أوروبا.

ويغيب عن الفريق الكتالوني عددا من نجومه أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، و مارك أندري تير شتيغن، وفيليب كوتينيو.

وأعلن مدرب برشلونة، رونالد كومان، قائمة الفريق التي شهدت غياب الثلاثي ليونيل ميسي، مارك أندريه تير شتيغن وفيليب كوتينيو، ولكن الأرجنتيني يغيب للمرة الثانية على التوالي بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام دينامو كييف.

وأوضح المدرب الهولندي أن سبب استبعاده لقائد الفريق، للمرة الثانية على التوالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا سببها “الراحة”.

وقال كومان: “عندما تسنح لنا الفرصة لمنح ميسي المزيد من الوقت للراحة يحدث ذلك، سواء أمام دينامو كييف أو غدا”.

وتحدث كومان عن الأسباب في تصريحات بمؤتمره الصحفي للمباراة أمام فيرينكفاروس، قائلا: “نحن نعيش ظروفا غير طبيعية بسبب الضغط الكبير بالمباريات خلال الموسم الحالي”.

وأضاف: “أريد أن أعطي فرصا للاعبين الآخرين، كذلك مباراة السبت المقبل مهمة للغاية في الدوري الإسباني (قادش) ولن نعطي أي لاعب بها أي راحة”.

يذكر أن لدى برشلونة صدارة بثلاث نقاط على يوفنتوس، الذي يستضيف دينامو. ويلعب برشلونة أمام يوفنتوس في ستاد كامب نو في الجولة النهائية.

ويغيب أيضا لاعبون آخرون من برشلونة الأربعاء بسبب الإصابات، منهم جيرارد بيكيه، وأنسو فاتي، وسيرغي روبرتو وسامويل اومتيتي.

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