ميسي يقلّل من إمكانية فوز الأرجنتين بكأس العالم!

تطرّق “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، إلى حظوظ منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: “مواجهة أي فريق بالمونديال ستكون معقّدة، بغض النظر عن اسمه. من الصعب تحقيق الفوز، كما أننا لم نخض العديد من المواجهات ضد الفرق الأوروبية”.

وأضاف “يجب ألا نقع في خطأ جنون الجماهير ونعتقد بأننا المرشحون للتتويج. يجب أن نكون واقعيين ونمضي خطوة بخطوة”.

وتابع: “فرنسا رغم وجود لاعبين مصابين لكن لديها إمكانيات هائلة، لديهم الكثير من اللاعبين والمدربين الذين ظلوا في نفس المجموعة لفترة طويلة وفازوا بالفعل بكأس العالم، إنهم مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية”.

واعتبر أنّ “سكالوني يتمتع دائمًا بشخصية خاصة، إنه مدرب جيد، وأفضل ما لديه أنه يجيد التواصل وإدارة المجموعة. لقد اختار اللاعبين الذين يعتقد أنهم الأفضل للفريق”.

واشار في هذا الإطار الى أنّ “سكالوني مقتنع باختياراته ولا ينظر إلى ما يقوله الآخرون، الطريقة التي يتعاملون بها مع اللاعبين تجعل المجموعة بالصورة التي نظهر بها للجميع. إنه يعرف كيف تدار الأمور في المنتخب. لقد كان دائمًا محترمًا، ولم يكن لديه مشكلة في توصيل أي شيء لنا”.