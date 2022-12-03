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ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الثمانية بعد فوز ثمين على أستراليا

منذ 35 دقيقة
ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الثمانية

ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الثمانية (رويترز)

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سجل ليونيل ميسي هدفا في مباراته الألف ليقود الأرجنتين للفوز 2-1 على أستراليا والتأهل لمواجهة هولندا في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر (السبت 3-12-2022).

وفي ظل البحث عن حصد لقب كأس العالم لأول مرة في مشاركته الخامسة والأخيرة على الأرجح، سدد ميسي كرة أرضية قوية داخل شباك الحارس مات رايان في استاد أحمد بن علي في الدقيقة 35.

وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين، بطلة العالم مرتين، من مدى قريب في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من الحارس رايان.

وقلصت أستراليا، التي حققت إنجازا بالوصول إلى دور الستة عشر، الفارق عندما سدد كريج جودوين كرة اصطدمت بمنافسه إنزو فرنانديز ودخلت بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

ووصل ميسي (35 عاما) إلى هدفه الثالث في كأس العالم الجارية في قطر، لكنه رفع رصيده إلى تسعة أهداف في كأس العالم وبات يتقدم بهدف واحدة على الأسطورة الراحل دييجو مارادونا قائد الأرجنتين السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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