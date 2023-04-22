ميسي ينتظر موقف برشلونة لحسم مسألة عودته

ينتظر عشاق فريق برشلونة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق، وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن تطور جديد في سعي برشلونة للتعاقد مع ميسي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تمديد العقد بينهما وسط ربطه بالعودة لبرشلونة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن ميسي يعطي الأولوية للاستمرار في اللعب في أوروبا على الاهتمام الكبير بالدوري السعودي والدوري الأمريكي، حيث يهتم إنتر ميامي بالحصول على خدماته.

وفي عمر 36 عامًا تقريبًا، يرى ميسي نفسه قادرًا على الاستمرار في إحداث فرق في كرة القدم الأوروبية وهذا هو السبب في رغبته في الاستمرار في دوري تنافسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد ميسي في حين أن برشلونة لم يعد يخفِ رغبته في استعادة هدافه التاريخي بعد رحيله في العام 2021.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” أن ميسي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا وهو يعلم أن برشلونة معرض لخطر عدم المشاركة في البطولة بسبب “قضية نيغريرا”.

وهناك تفاؤل في برشلونة بأنه لن تكون هناك عقوبة على برشلونة لكن هذا غير مضمون بنسبة 100%، وهذا هو سبب اهتمام ميسي بما يقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع برشلونة.

ويريد ميسي المنافسة على القمة وهذا يحدث من خلال التواجد في دوري أبطال أوروبا.

ونال ميسي لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة أعوام 2006 و2009 و2011 و2015 لكنه ودعه مع دور الـ16 في الموسمين الماضيين مع باريس سان جيرمان.