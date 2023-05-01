ميسي يوافق على مسودة عقده مع برشلونة

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، خطوة جديدة من العودة إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولم يوافق البرغوث على عروض التجديد مع النادي الباريسي حتى الآن.

وكتبت فيرونيكا بروناتي، الصحفية الشهيرة في شبكة “foxaportsargentina” والتي تعد مصدرا مقربا من ميسي، على حسابها في شبكة “تويتر”: “ملخص الوضع بين ليونيل وبرشلونة، أن النادي قدم خطته الاقتصادية التي ينظر إليها بشكل إيجابي من قبل رابطة الليجا”.

وأضافت: “سيشارك برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل”، وذلك بعد أن انتشرت أنباء باحتمالية استبعاد البارسا من البطولة.

وتابعت: “ميسي يعرف بالفعل شروط العرض الذي سيقدمه له برشلونة حيث صيغت المسودة بالفعل، ولن يجدد اللاعب مع باريس سان جيرمان”.

وواصلت: “يحتاج برشلونة إلى بيع بعض اللاعبين من أجل تسجيل عقد ميسي، وستفشل الصفقة إذا لم تحدث تلك الخطوة بجانب خفض فاتورة الرواتب”.

واختتمت: “برشلونة يثق في قدرته على تحقيق الإجراءات السابقة وتسجيل عقد ميسي، الذي سيكون لمدة عامين”.