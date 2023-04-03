الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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ميس حمدان: انا واخواتي كنا رجالة نفسنا ولحد دلوقت

منذ 6 دقائق
ميس حمدان

ميس حمدان

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تحدثت الفنانة ميس حمدان، عن فترة شبابها، وكيف اعتمدت على نفسها وشقيقتيها مي سليم ودانا حمدان، بعد وفاة والدهما.

وقالت ميس حمدان خلال لقائها في برنامج “vip”: الحمدلله احنا مستورين وكويسين، وطلعنا كلنا عصاميين، وكنت بصرف على نفسي من أولى ثانوي وكنت بدفع مصاريف جامعتي ومصاريف جامعة أختي مي سليم، لأني كنت بشتغل في قناة إم بي سي وباخد فلوس كويسة، كنت بساهم في مصاريف إخواتي.

وتابعت ميس حمدان: الموضوع كان صعب مش سهل تاني ومافيش حد بيسندك، واحنا كنا رجالة نفسنا لحد دلوقت، لو عندي مشكلة مبستناش راجل يحلها بحلها بنفسي.

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