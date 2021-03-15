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“ميشو عالسمع” برنامج جديد لـ ميشال قزي عبر “صوت بيروت إنترناشونال”

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 8:58 مساءً
ميشال قزي

ميشال قزي

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“ميشو عالسمع”… برنامج جديد سيقدمه الإعلامي ميشال قزي عبر “صوت بيروت انترناشونال” التي إنضم إلى أسرتها، ليعاود مشاركة جمهوره أسبوعياً على الهواء مباشرة أجواء التسلية والترفيه، حيث سيتضمن البرنامج إتصالات، دردشة، مرح وجوائز نقدية.

وقال قزي “اشعر بالسعادة لمعاودة تواصلي مع المشاهدين والمتابعين، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمآسي التي تمر على البلد عل كل الصعد، وسأحاول ادخال البسمة والفرحة على قلوبهم قدر المستطاع، وذلك من خلال قربي من الناس وتعاملي معهم من باب المحبة والود” وتحدث قزي عن طبيعة برنامجه حيث “سيكون برنامجاً عفوياً كالعادة والأسئلة مهضومه وسيكون هنال سكيتشات مصورة وسيتضمن البرنامج  جوائز نقدية تقدم للرابحين، فالهدف كذلك مساعدة الناس”.

وكشف قزّي ان برنامجه الجديد سينطلق الثلاثاء المقبل في 23 من الشهر الجاري لمدة ساعة من الوقت وختم “اتمنى ان نحقق الهدف وننجح”.

وشكل ميشال قزي  منذ ظهوره الأول على شاشة التلفزيون حالة في لبنان والوطن العربي، حيث تمكن خلال فترة وجيزة أن يصبح من أشهر مقدمي برامج الألعاب من دون منافس، وذلك بسبب عفويته وتميزه و أسلوبه الذي لاقى استحساناً وإشادة واسعة على مستوى الوطن العربي، فسرعة بديهته من جهة وأسلوبه في التواصل مع المشتركين ساهموا في جعله “الرقم واحد” بين المقدمين .

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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