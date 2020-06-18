ميغان فوكس: أتبع نداء قلبي ومن حقي الحب ثانية

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أكدت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس أن الحياة لا تنتهي بالطلاق، وأن من حقها أن تحب مرة ثانية وتمنح قلبها الفرصة لكي يجد فارس الأحلام المناسب رغم فشلها في الزواج.

وأشارت فوكس (34 سنة) إلى أنها لا تعتبر نفسها قد ارتكبت خطأً بالارتباط مرة أخرى، حتى لو كان خطيبها أصغر منها سناً، منوهة بأنها تتبع نداء قلبها، ولا يهمها انطباعات الآخرين عنها.

وأوضحت أن علاقتها مع ماشين جان الذي يصغرها بأربع سنوات خرجت للعلن لأنه لا يوجد لديها مبرر لإخفائها، وهي بالمقابل، لا تسلب طليقها بريان أوستن غرين هذا الحق.

وأشارت إلى أنها تحرص على أن تكون علاقتها مع طليقها جيدة من أجل صالح أولادهما الثلاثة نواه، بودي، وجورني.

وسمحت فوكس بنشر صورتها مع خطيبها بعد ساعات قليلة من نشر صور تجمع بين طليقها أوستن غرين والنجمة كورتني ستودن.

وكانت علاقة فوكس مع غرين قد تعرضت للاهتزاز رغم مرور 10 سنوات على زواجهما و15 سنة على ارتباطهما، بعد أن تناثرت شائعات عن تصاعد الخلافات بينهما، ما دفعهما لإعلان الانفصال في النهاية بانتظار إتمام إجراءات الطلاق بصورة رسمية.

من جانبه، دعا غرين معجبيه على مواقع سوشيال ميديا إلى عدم «شيطنة» ميغان بعد انتشار صور تجمعها مع ماشين قائلاً: إن العلاقة بينهما انتهت فعلياً، وهما بصدد إنهاء إجراءات الطلاق.