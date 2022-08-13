السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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ميلان حامل اللقب يفتتح الدوري الإيطالي بالفوز على أودينيزي

منذ 44 دقيقة
ميلان وأودينيزي

ميلان وأودينيزي

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نجح ميلان في قلب تأخره المبكر بهدف إلى فوز 4-2 على ضيفه أودينيزي في مستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت.

وسجل الكرواتي أنتي ريبيتش هدفين، فيما أضاف تيو هرنانديز وبراهيم دياز هدفين ليتعافى ميلان من تأخره بهدف رودريجو باكاو بعد 90 ثانية فقط.

وأدرك ميلان التعادل بركلة جزاء من هرنانديز في الدقيقة 11، احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الذي وجد أن دافيدي كالابريا سقط بعد تدخل من براندون سوبي.

وبعد ذلك بأربع دقائق جعل ريبيتش النتيجة 2-1 بتسديدة مباشرة قوية، غير أن المغربي آدم ماسينا أدرك التعادل بضربة رأس قوية ليصعق الجماهير في سان سيرو في نهاية الشوط الأول.

وبعد دقيقة واحدة من الاستراحة أعاد دياز التقدم لميلان بعد خطأ من دفاع أودينيزي.

وساهم الهدف في اندفاع أودينيزي، لكن ريبيتش حسم الفوز بتسديدة في مرمى ماركو سيلفستري في الدقيقة 68.

    المصدر :
  • رويترز

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