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ميلان يتعاقد مع "سيرجينو ديست" مدافع برشلونة على سبيل الإعارة

منذ ساعة واحدة
سيرجينو ديست

سيرجينو ديست

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أعلن ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الخميس 1-9-2022) تعاقده مع سيرجينو ديست مدافع برشلونة لمدة عام على سبيل الإعارة مع وجود بند يجعل هذا الانتقال نهائيا في نهاية المطاف.

وانضم ديست، الذي تخرج من أكاديمية الشباب في أياكس أمستردام ولعب 17 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة، إلى برشلونة من الفريق الهولندي في 2020.

وخاض اللاعب البالغ عمره 21 عاما 72 مباراة إجمالا مع الفريق الإسباني وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وديست سابع صفقة يبرمها ميلان منذ بداية الموسم حيث يسعى للدفاع بنجاح عن لقب الدوري الذي حققه لأول مرة منذ 11 عاما.

ويحتل حاليا المركز الخامس برصيد ثماني نقاط بعد أربع مباريات قبل مواجهة غريمه إنتر يوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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