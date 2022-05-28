ميلان يعترض رغبة ريال مدريد

أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت بأن ميلان حسم موقفه بشأن تحديد مستقبل نجمه البرتغالي الشاب رافائيل لياو.

وارتبط اسم لياو بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة بعد أن قاد روسونيري لاستعادة لقب الكالتشيو لأول مرة بعد غياب 11 عاما.

وبحسب صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان لن يسمح برحيل لياو، خاصة أن الهدف أصبح حاليا تدعيم الفريق بلاعبين مميزين، وليس التفريط في نجوم الفريق، قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويملك لياو شرطا جزائيا في عقده بقيمة 150 مليون يورو، وهو رقم ليس كبيرا على عمالقة أوروبا، وبالتالي سيسرع ميلان من مفاوضات التجديد مع اللاعب لحذف الشرط الجزائي (أو تعديله).

وشارك لياو هذا الموسم في 42 مباراة بقميص ميلان في مختلف المسابقات، حيث سجل 14 هدفا وصنع 13.

وانضم لياو إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي، في صيف 2019، مقابل 30 مليون يورو.