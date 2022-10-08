ميلان يفوز 2-صفر على يوفنتوس في قمة بالدوري الإيطالي

فاز ميلان 2-صفر على غريمه يوفنتوس بفضل هدفي المدافع فيكايو توموري ولاعب الوسط براهيم دياز في مباراة حماسية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في سان سيرو (السبت 8-10-2022).

وارتقى ميلان، حامل اللقب، إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ويتساوى في الرصيد مع نابولي المتصدر وأتلانتا في انتظار باقي مباريات الجولة.

وبقي يوفنتوس، الذي بدا أنه قد عاد إلى المسار الصحيح بفوزين متتاليين في الدوري ودوري أبطال أوروبا، في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وبدا ميلان عازما على تعويض خسارته الأوروبية 3-صفر أمام تشيلسي إذ اقترب المهاجم رافائيل لياو من هز الشباك في الدقيقة 20 من تسديدة بالكعب مستغلا ركلة ركنية، لكن الكرة اصطدمت بإطار المرمى.

وبعدها بأقل من ربع الساعة، سدد المهاجم البرتغالي كرة من خارج منطقة الجزاء في إطار المرمى.

لكن ميلان نجح أخيرا في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، عندما تابع توموري تسديدة زميله أوليفييه جيرو وسدد بقوة من مدى قريب بينما ذهب الحارس فويتشيخ شتينسني إلى الاتجاه الآخر.

وأبلغ توموري منصة (دازون) “حاولت أنا وجيرو تجربة هذه اللعبة في المران.. حالفنا بعض الحظ، لكني سعيد بالهدف والفوز”.

وتابع “نريد أن نتحسن على أرضية الملعب سواء على مستوى الأداء أو النتيجة. كانت الرغبة في الفوز أكبر بعد دوري الأبطال. الآن، فلنفكر في (مباراة الثلاثاء) لنحاول الفوز بها”.

وتواصلت خطورة لياو على مرمى شتينسني في الشوط الثاني، إذ أنه أطلق تسديدة من مسافة بعيدة لكنها علت العارضة في الدقيقة 53.

وضاعف دياز تقدم ميلان بعد دقيقة واحدة عندما استغل خطأ من دوسان فلاهوفيتش وركض بسرعة نحو المرمى وسجل ببراعة داخل الشباك.

وبدا هجوم يوفنتوس أشرس في آخر 20 دقيقة، إذ أهدر أركاديوش ميليك والبديل مويزي كين أكثر من فرصة للتسجيل.

لكن النتائج الهزيلة للفريق خارج ملعبه تواصلت إذ لم يفز يوفنتوس خارج قواعده منذ أواخر أبريل نيسان الماضي، وحصد نقطتين فقط من أربع مباريات خارج ملعبه بالدوري هذا الموسم.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس “استقبلت شباكنا الهدف الأول بسبب خطأ فني، ارتكبنا الكثير من الأخطاء”.

وتابع “يجب أن نحتفظ بهدوئنا ونشمر عن سواعدنا… يجب أن نواجه مكابي بصلابة ذهنية لنفوز بالمباراة”.

ويحل يوفنتوس ضيفا على تورينو في مباراة قمة محلية يوم السبت المقبل، بينما يلعب ميلان أمام مضيفه فيرونا بعدها بيوم واحد.

ويواجه يوفنتوس منافسه مكابي حيفا بينما يستضيف ميلان منافسه تشيلسي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.