ميلان ينتزع الفوز 2-صفر من أتلانتا

فاز البطل ميلان 2-صفر على ضيفه أتلانتا (الأحد 26-2-2023) ليثبت أقدامه في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويمدد سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وارتقى ميلان، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات لأول مرة هذا الموسم، للمركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ويتساوى مع غريمه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بينما يتقدم بثلاث نقاط على روما الذي يزور كريمونيزي متذيل الترتيب يوم الثلاثاء.

تقدم فريق المدرب ستيفانو بيولي في الدقيقة 25 بهدف عكسي أحرزه حارس أتلانتا خوان موسو بالخطأ في مرماه.

واصطدمت الكرة بظهر الحارس بعد الارتداد من القائم أثناء محاولة التصدي لتسديدة مباشرة وبعيدة من تيو هرنانديز.

وحاول المهاجم رفائيل لياو إضافة هدف ثان من مجهود فردي خلال هجمة مرتدة بعد ثماني دقائق لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وسدد لاعب البرتغال فوق العارضة بالدقيقة 37 بعد تمريرة إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء.

ووقع أتلانتا تحت الضغط في معظم الشوط الأول ولم يصوب أي كرة على المرمى حتى الاستراحة.

وهذه أول مرة لا يسدد فيها أتلانتا على المرمى خلال شوط أول منذ موسم 2004-2005 حين بدأ موقع أوبتا في جمع البيانات.

وفي المقابل كانت لميلان سبع محاولات على المرمى لكنه ركز أكثر على الدفاع بدلا من مضاعفة النتيجة.

وحافظ على الضغط وأجبر موسو على التدخل لإبعاد فرصة لياو بالدقيقة 61 ببراعة.

وقبل الفرصة بلحظات نجح في التصدي لمحاولة أوليفييه جيرو رغم أنه كان متسللا.

وعاد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش للعب بعد غياب طويل على حساب جيرو.

وضاعف لاعب الوسط جونيور ميسياس النتيجة قبل وقت قصير من نهاية اللقاء حين سدد كرة فوق موسو بعد تسلم تمريرة لياو.

ويبقى أتلانتا، الذي خسر للمرة الثالثة في أربع مباريات بالدوري ولم يسدد أي كرة داخل مرمى ميلان طيلة اللقاء، في المركز السادس ولديه 41 نقطة.