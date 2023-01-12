ميلان يودع كأس إيطاليا لكرة القدم بخسارة قاسية

أحرز نداري أدوبو هدفا قرب نهاية الوقت الإضافي ليمنح تورينو بعشرة لاعبين الفوز 1-صفر على ميلان في دور الستة عشر بكأس إيطاليا لكرة القدم (الأربعاء 11-1-2023).

وبدت المباراة في طريقها لركلات الترجيح لكن أدوبو صعق صاحب الأرض بتسديدة منخفضة في الدقيقة 114.

وانضم تورينو، الذي فاز باللقب خمس مرات آخرها في 1993، إلى إنتر ميلان الذي بلغ دور الثمانية بانتصاره 2-1 على بارما أمس الثلاثاء.

بادر فريق ميلان بالجانب الهجومي أمام تورينو في الشوط الأول، ووصل لمرماه بأكثر من كرة خطيرة لكن لم ينجح في هز الشباك.

وبدأ تورينو في تهديد مرمي ميلان بعدد من الكرات، لكن دفاع الروسونيري المتماسك حال دون ذلك، وفي الدقيقة 70، حصل كوفي جيجي لاعب تورينو على بطاقة حمراء، ليكمل فريقه المباراة امام ميلان بـ 10 لاعبين حتي النهاية.

وإستمر التعادل السلبي بين ميلان تورينو طوال أحداث الشوط الثاني، في ظل الدفاع الحديدي من قبل الفريقين.

وتوجهت المباراة بين ميلان وتورينو إلي 30 دقيقة إضافية، بعد انتهائها في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

حاول كل من ميلان وتورينو خطف هدف الفوز في أول 15 دقيقة إضافية لكن لم ينجح أحدهما في الوصول للشباك.

وفي الدقيقة 114، أحرز ميشيل أدوبو هدف الفوز القاتل لتورينو أمام ميلان، ويقود فريقه إلي دور الـ 8 من بطولة كأس إيطاليا الموسم الجاري 2022-2023.