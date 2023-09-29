مينا مسعود لصوت بيروت إنترناشونال: إضراب هوليوود أثر على أفلامي

لا تزال إضرابات هوليود تلقي بظلالها على صناعة السينما الأمريكية، فمع محاولات التوصل لاتفاق لإنهاء الإضراب المستمر منذ 5 أشهر، ينتظر العديد من الكتّاب والنجوم حل الأزمة لمعاودة نشاطهم الفني من جديد، وكان من بين هؤلاء الأعمال فيلم “Giant” الذي يلعب بطولته الفنان المصري الكندي مينا مسعود، ويجسد فيه السيرة الذاتية لبطل الملاكمة اليمني البريطاني نسيم حميد، وحول تأجيل العمل يقول مينا مسعود لـ “صوت بيروت إنترناشونال” كان من المقرر بدء تصوير الفيلم شهر نيسان الماضي وبالفعل سافرت إلى إنكلترا وبعد العديد من التحضيرات توقفنا بسبب إضراب نقابة الممثلين والمؤلفين الذي تسبب أيضًا في وقف تصوير العديد من الأعمال في أمريكا، ولا شك أنه فور حل الأزمة سوف نستأنف التصوير”.

رغم تأجيل الفيلم فإن “مينا” لا يزال حريصًا على التدريب على رياضة الملاكمة لكي يستعد بدنيًا لتجسيد هذه الشخصية ذات المشوار الثري، إذ يقول: “تدربت على رياضة الملاكمة منذ 5 سنوات، وحرصت على أن أزود نفسي بمهارات أخرى، خصوصًا أن الملاكم نسيم حميد كان يلعب بيده اليسرى، بينما أتدرب عليها بيدي اليمنى، الأمر الذي دفعني لأن أتحدى نفسي وتدربت كثيرًا باليد اليسرى حتى أجسد شخصيته بطبيعية، بالإضافة إلى لهجته البريطانية التي تختلف عن لهجتي الأمريكية، الأمر الذي جعلني أتدرب عليها أيضًا حتى أتقنتها، وما أن أستأنف التصوير سأعاود التدريبات مرة أخرى”. لم تؤثر الإضرابات على فيلم السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد فقط، لكنها طالت أيضًا مسلسل مينا مسعود الجديد، وكان من المقرر أن يصور الجزء الثاني من مسلسل “evolve vegan”، وحول هذا العمل قال “مينا”: “كان من المقرر أن أصور الجزء الثاني من المسلسل بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عقب عرضه العام الماضي في كندا، لكن الإضرابات أثرت على المشروع الوليد، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل المأخوذ عن كتاب أصدرته عن الطبخ والسفر عام 2020”.

يؤكد مينا مسعود أنه رغم تأجيل أعماله الذي تسببت فيه إضراب نقابتي التمثيل والكتّاب، لكنه يدعم مطالبهم وحقهم المشروع في هذه المطالب وضرورة دعمها من جانب نجوم هوليوود كما يحدث الآن.

بعد عامين من التصوير انتهى مينا مسعود من تصوير فيلمه المصري “في عز الضهر”، وكشف أنه لا يعرف سبب عدم عرضه حتى الآن، ويقول: “انتهيت من تصويره منذ عامين ونصف العام وبسببه سافرت إلى مصر أكثر من مرة وفخور به للغاية”.

وتابع قائلًا: “أجسد شخصية شاب هاجر من مصر وهو صغير وعاد لها مرة أخرى لإتمام إحدى المهمات التي تطلب منه، ويتناول العمل العديد من القضايا، وأشعر بالسعادة بالعمل مع أبطال العمل شيرين رضا وبيومي فؤاد وإيمان العاصي وجميلة عوض والعمل في مصر كان حلمًا من أحلامي وسعيد بتحقيقه، من خلال سيناريو مميز جذبني والعمل مع فريق أحبه، فهذه أول تجربة مصرية لي وأريد تكرارها مرة أخرى عندما يعرض عليّ السيناريو المناسب”. ينتظر مينا مسعود عرض فيلمه الجديد “The Sacrifice Game” أو “لعبة التضحية” المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، إخراج جين ويكسلر، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، ففي عطلة الكريسماس وأعياد الميلاد، تقضي الطالبتان بالمدرسة الداخلية سامانثا وكلارا نهاية العام وحدهما بعيدًا عن الأهل والأصدقاء، ولكن تأخذ الأمور منعطفًا صادمًا حينما تهاجمهما عصابة.