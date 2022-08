ميني فيراري تباع بـ120 ألف دولار فقط... والسبب؟

قالت مجلة Newsweek الأمريكية، الجمعة 5 آب 2022، إن سيارة فيراري فريدة ستُعرض للبيع بمزاد أواخر آب الجاري، بسعر يتراوح بين 90 و120 ألف دولار، بينما تصل سرعتها إلى 80 كم في الساعة.

والسيارة الفريدة التي هي من طراز فيراري تيستا روسا جي Ferrari Testa Rossa J، أنتجتها شركة The Little Car Company في المملكة المتحدة.

وهي نسخة كهربائية بالكامل، وتقليد بنسبة 75% لسيارة فيراري 250 تيستا روسا، التي يقال إن نسخة أصلية منها بيعت بحوالي 40 مليون دولار عام 2014.

وصُنعت هذه السيارة يدوياً من الرسومات الأصلية المحفوظة في قسم Ferrari Classiche.

وتقرر عرضها للبيع في 19 آب الجاري، بسعر يتراوح بين 90 ألف دولار إلى 120 ألف دولار، من شركة بونهامز في مزاد Quail في كارمل بولاية كاليفورنيا.

وجميع أرباح بيعها ستتبرع بها الشركة المنتجة لصالح مؤسسة Pebble Beach Company، وهي مؤسسة خيرية لتعليم الشباب.

مواصفات ميني فيراري

ولتلبية احتياجات السائقين من جميع القدرات والأعمار، تحوي السيارة أربعة أوضاع للقيادة؛ حتى تكون تجربة القيادة آمنة قدر الإمكان. وهي تبدأ بوضع “مبتدئ” بسرعة 24 كم في الساعة وتنتهي بوضع “سباق” بسرعة 80 كم في الساعة.

توضع البطاريات الثلاث التي تشغل المحرك الكهربائي في مقدمة السيارة، بنطاق يبلغ حوالي 55 ميلاً، حسب أسلوب القيادة.

واشتهرت سيارة 250 تيستا روسا، التي كانت بطلة رئيسية في المضمار في الخمسينيات والستينيات، بأنها واحدة من أعظم سيارات فيراري على الإطلاق.

وجاء هذا الإصدار الفريد لتخليد ذكرى سيارة “Lucybelle II” (هيكل 0732TR)، التي تسابق بها إد هيوغس- أحد سكان بيبل بيتش- وراي “إرني” إيركسون في سباق Le Mans 24 Hours عام 1958 تحت رقم 22.

وهذه السيارة، المطلية بالطلاء الأصلي لسيارة بيانكو سيرفينو وخطوط زرقاء، وتحمل الرقم 22، ستكون فيراري تيستا روسا جي الوحيدة على مستوى العالم التي تحمل هذا التصميم.

يقول بن هيدلي، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة في المملكة المتحدة: “تتشرف شركتنا بأن تتمكن من دعم مؤسسة Pebble Beach Company في المزاد لهذا العام، ببيع نسخة فيراري تيستا روسا جي لعام 2022”.

وأضاف: “نفتخر بقدرتنا على تقديم هذا التكريم الرائع، وسعداء جداً برؤية هذه السيارة الفريدة تجمع الأموال لأجل قضية نبيلة”.

وقد بيعت سيارة فيراري تيستا روسا 1957، وهي واحدة من نموذجين أوليين من المصنع، مقابل 39.8 مليون دولار عام 2014.

